Le parole del commissario straordinario in audizione alla Camera

(LaPresse) “Fin da subito ho evidenziato l’importanza dell’obiettivo da raggiungere nell’ambito della campagna vaccinale nazionale, ovvero quello di conseguire la vaccinazione dell’80% popolazione entro settembre di quest’anno. In tale popolazione è inserita compresa anche la platea 12-15 anni, si tratta nel complesso di 54,3 milioni di cittadini”. Queste le parole del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo durante l’audizione alla Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis. “Il nostro obiettivo è non sprecare niente in termini di risorse, tempo, uomini e mezzi”, ha aggiunto il generale.

