E’ stato dimesso l’ultimo paziente Covid dell’ospedale di Codogno: chiude così chiude l’area gialla della prima zona rossa d’Italia. Ad annunciarlo la Asst di Lodi nel cui territorio ricade anche l’ospedale di Codogno. In questa cittadina alle porte di Lodi si scoprì il paziente 1, primo contagio noto in Italia.

“Vivo con profonda emozione” le dimissioni dell’ultimo paziente covid dall’ospedale di Codogno: in una lettera indirizzata al direttore generale del nosocomio, Francesco Tursi, responsabile servizio di Pneumologia e referente dell’Area Gialla Covid di Codogno, comunica le dimissioni dell’ultimo paziente e la chiusura dell’area covid. “Sono stati per me i mesi più intensi della mia vita”, afferma e rivolto a tutta l’equipe dell’area covid dice: “Li avete resi memorabili nel mio cuore e nella mia mente”.”Nulla è stato pari al volto anche solo di un paziente che avevamo aiutato a guarire, vedere nei suoi occhi battere la vita – dice – Risalire alla vita, come lentamente tutti stiamo facendo ai margini di un momento che verrà ricordato nei libri di stori

