Le parole del ministro della Salute: "Il richiamo modificato per coprire le varianti"

(LaPresse) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa il punto sulla pandemia e fa sapere: “Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino anti-Covid, un richiamo che sarà probabilmente ‘modificato’ per coprire le varianti”. Per Speranza “Le mascherine al chiuso le dovremo tenere ancora un po’ almeno nel medio periodo”. E da oggi Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia sono in zona bianca , con l’abolizione del coprifuoco. Tutte le attività possono riaprire . La mascherina è sempre obbligatoria, sia all’aperto sia al chiuso, e permane anche l’obbligo del distanziamento. Da domani anche in zona gialla si può mangiare, non solo negli spazi esterni ma anche all’interno dei locali e senza limiti di persone al tavolo.Nei bar si può tornare a consumare al bancone.

