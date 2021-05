Il presidente del Consiglio in collegamento col Global Solution Summit 2021

(LaPresse) Mario Draghi avverte: “La priorità è sconfiggere la pandemia ovunque, non solo nei Paesi sviluppati”. Per il premier, intervenuto in videocollegamento al Global Solution Summit 2021, “garantire l’accesso ai vaccini ai più poveri è un imperativo morale, ma ha anche una ragione più pratica ed egoistica“. “Finché la pandemia infuria – spiega il presidente del Consiglio – possono esserci mutazioni pericolose che minano anche la campagna vaccinale di maggior successo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata