Valeria Marino, direttrice media di Pfizer Italia, dice di 'attenersi a ciò che è emerso dagli studi' e non allungare a 5 settimane il richiamo

“Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione dopo 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto, per esempio, nel Regno Unito. E’ una scelta del Cts, che ha delle basi, e osserveremo quello che succede. Come direttore Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perchè questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione”. Così Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia intervistata a SkyTg24 commenta l’allungamento a 5 settimane del range di somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid Pfizer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata