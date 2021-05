Il ministro: "Ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare i protocolli previsti"

“Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa”. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”, aggiunge.

