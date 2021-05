Il sottosegretario Costa: "Un'arma in più contro il Covid"

(LaPresse) Inaugurato a Torino il nuovo hub vaccinale alla Nuvola Lavazza di Torino. “Ogni volta che si inaugura un hub è un grande risultato, perché significa avere un punto vaccinale in più, significa avere un’arma in più per continuare questa battaglia contro il Covid”, ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, presente all’inaugurazione. ll centro vaccinale fino al 30 settembre accoglierà un potenziale di 1.700 persone al giorno, mettendo a disposizione 1.300 mq di superficie, con 22 box vaccinali, per un totale di oltre 220.000 vaccinazioni complessive previste e nel rispetto delle categorie nazionali. “Oggi è una giornata buona, stiamo aprendo tanti centri vaccini, con la logica di portare i vaccini dalle persone e non viceversa” ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

