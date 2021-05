Il commissario straordinario in Abruzzo: "In arrivo tre team esercito in aree isolate"

(LaPresse) Francesco Paolo Figliuolo in visita nell’hub vaccinale di Pescara. “Questo è uno dei migliori che ho visto durante queste visite con l’ingegner Curcio, un segno di bella Italia”, ha dichiarato il commissario all’emergenza Covid. “L’Abruzzo è sull’obiettivo. Nei giorni scorsi è arrivato a quasi 13 mila vaccinazioni. Il suo target è vicino a 12 mila ed è capace di arrivare a 15 mila vaccinazioni al giorno”, ha rassicurato Figliuolo a margine della visita all’hub del Pescara Fiere, accompagnato dal Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Il generale ha confermato che i dati in Abruzzo sono confortanti e annunciato l’arrivo nei prossimi giorni di tre team dell’esercito “per essere dedicati nei villaggi rurali, montani a vaccinare fragili e anziani”, ha dichiarato il generale. “L’Abruzzo in questo momento è sotto media, ma c’è la possiamo fare”, le parole di Figliuolo.

