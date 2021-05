Il presidente della Regione Lazio all'hub vaccinale di Porta di Roma

(LaPresse) “Abbiamo fatto questa scelta di collocare dove possible i centri vaccinali nei luoghi simboli della città, perché son luoghi bellissimi chiusi per la pandemia che hanno e avranno un’altra funzione. Però mettere qui i centri ha un valore simbolico di riconquista della città”. Così Nicola Zingaretti a margine della apertura del nuovo hub vaccinale nel centro commerciale Porta di Roma. “Non ci sono scorciatoie, bisogna vaccinarsi chi dice il contrario dice una bugia. Tutti vogliamo al più presto togliere queste mascherine ma l’unico modo è questo. Biden ha detto, vaccino nel braccio e soldi in tasca, io aggiungo: regole da rispettare” ha aggiunto Zingaretti.

