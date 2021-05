Calano contagi e ricoveri. Domani la Valle d'Aosta torna rossa

Continua a grande ritmo la campagna vaccinale in Italia contro il covid. Ieri superate le 20 milioni di dosi di vaccini somministrate con ancora oltre 500 mila vaccini inoculati in 24 ore. Il commissario Figliuolo fissa ora come nuovo obiettivo il milione di dosi somministrate quotidianamente. E calano contagi, ricoveri e decessi: ieri i morti sono stati 226 mentre il tasso di positività è sceso al 3,4%. Domani cambiano ancora i colori delle regioni. La Valle d’Aosta torna in rosso mentre la Sardegna rientra in fascia arancione aggiungendosi a Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; tutte le altre regioni restano gialle

