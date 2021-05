Di seguito la tabella con le Regioni in ordine di percentuale somministrazione: Liguria, Marche, Umbria sono quelle che hanno somministrato il maggior numero di dosi in base a quelle ricevute (rispettivamente 95,9%, 94,5% e 93,8%); Lombardia, Lazio e Campania sono invece le regioni che hanno ricevuto e somministrato il numero maggiore di vaccini in termini assoluti (rispettivamente 3.470.208, 1.953.824, 1.761.086).