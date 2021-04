La cancelliera ha parlato nel suo discorso settimanale

(LaPresse) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i cittadini tedeschi ad accettare le ultime restrizioni imposte dal suo governo che ha deciso un nuovo coprifuoco dalle 22 alle 5. Tra le nuove misure decise anche l’introdizione di ulteriori limiti ai contatti personali e all’accesso a negozi non essenziali nelle regioni con alti tassi di infezione. Nel discorso settimanale, Merkel ha riconosciuto che le nuove regole sono “dure” ma le ha definite “assolutamente necessarie” per frenare la diffusione del virus. L’agenzia tedesca per il controllo delle malattie ieri ha riportato 23.392 nuovi casi confermati e più 286 decessi per Covid-19. Dall’inizio della pandemia, la Germania ha registrato quasi 3,3 milioni di casi e 81.444 decessi. Ha citato altri Paesi come Regno Unito, Portogallo e Irlanda, che hanno visto i tassi di infezione ridotti drasticamente durante i rigidi lockdown: “Nessun paese che è riuscito a rompere la terza ondata della pandemia e poi allentare nuovamente le restrizioni lo ha fatto senza misure severe come il coprifuoco notturno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata