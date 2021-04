Il parere dell'Agenzia europea del farmaco sul vaccino Janssen

Nella riunione del 20 aprile 2021, il comitato per la sicurezza (Prac) dell’Ema ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino COVID-19 Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Il Prac ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino. Lo rende noto l’Ema in una nota. L’Agenzia sottolinea che i benefici del vaccino sono superiori ai rischi.

