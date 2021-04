La dottoressa Clara Occhiena dell'AslTo4

(LaPresse) Al via oggi le vaccinazioni al punto vaccinale anti Covid-19 all’aeroporto di Torino, frutto della collaborazione fra Regione Piemonte, Asl TO4 e Sagat. L’hub, che può raggiungere le mille somministrazioni al giorno, è l’unico allestito all’interno di un aeroporto oltre a quello dello scalo di Fiumicino a Roma. “Oggi in fase di avvio sono previste 130 vaccinazioni con AstraZeneca sulla fascia di popolazione over 70. Nelle prossime settimane potrà essere somministrato qualsiasi tipo di vaccino disponibile”, ha spiegato a LaPresse la dottoressa Clara Occhiena, dirigente professioni sanitariae Asl TO4. “Da questa mattina abbiamo avuto all’incirca una decina di abbandoni, qualcuno già sostituito. In generale su AstraZeneca abbiamo una media aziendale che in alcuni giorni ha toccato anche il 20% di abbandoni”, ha aggiunto. Il punto vaccinale è diviso in una fase iniziale di pre-accettazione, una intermedia in cui sostano i medici per l’anamnesi, e i box in cui vengono effettuate le vaccinazioni. Al posto dei gate sono state realizzate le postazioni informatiche dove gli amministrativi effettuano le registrazioni dei pazienti.

