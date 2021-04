E sulle riaperture: "Ragionare su un piano preciso e concordato"

(LaPresse) “La richiesta che la Lega porterà a nome di milioni di italiani a Draghi è che tutti gli aiuti del decreto imprese siano destinati a lavoratori autonomi, partite Iva, artigiani, commercianti, imprese dimenticate sulla base del calo degli utili e delle perdite legate al covid, quindi costi fissi, mutui, bollette, imu, tari”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa davanti la sede del gruppo della Lega al Senato. secondo cui serve “calcolare tutto quanto in questo anno di pandemia non è stato incassato e aiutare direttamente sui conti correnti a ripartire”. “La seconda fase è quello delle riaperture: un calendario serio, preciso, concordato e organizzato di ritorno alla vita, al lavoro, allo sport, sui dati scientifici che arriveranno domani. Se la situazione è migliorata in metà paese in metà paese si deve tornare alla vita”, ha concluso.

