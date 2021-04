L'Agenzia europea "rimane del parere che i benefici del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali"

La commissione per la farmacovigilanza di Ema torna a riunirsi dopo il caso dei vaccini AstraZeneca, anche per le dosi di Johnson&Johnson per valutare eventuali richi del vaccino statunitense e dei suoi effetti collaterali. Gli Usa, infatti, hanno sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino dopo alcuni casi di trombosi. L’Agenzia europea per i medicinali “sta accelerando la valutazione” sul vaccino contro il Covid-19 di Johnson&Johnson e “attualmente prevede di emettere una raccomandazione la prossima settimana“, riferisce l’Ema in una nota che “sta lavorando a stretto contatto con la Fda statunitense e altri regolatori internazionali”.

Nel frattempo la revisione del vaccino di Johnson&Johnson “è in corso” e “l’Ema rimane del parere che i benefici del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali”.

