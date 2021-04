Il governatore lombardo sui contagi: "I nostri numeri da zona arancione"

Al via oggi, in anticipo rispetto a quanto era stato annunciato, le prenotazioni dei vaccini per gli over 70 anche in Lombardia. “Da stamani sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti”, ha annunciato il governatore lombardo, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5. Secondo la programmazione della regione si sarebbe dovuti partire il 15 aprile.

Per Fontana non c’è nessun ritardo per gli ultraottantenni. “La campagna – ha spiegato – ha seguito rigorosamente la disponibilità dei vaccini e, fino a ieri, il vaccino che dovevamo utilizzare per gli over 80 era Pfizer. Ieri abbiamo ricevuto 250mila dosi di Pfizer, ma fino a ieri pomeriggio avevamo consumato il 99% delle dosi ricevute. Stando così le cose, cercavamo di seguire la nostra campagna in base alle dosi che avevamo”.

Il governatore della Lombardia ritiene che i numeri dei contagi al momento siano da zona arancione. “Chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione: i numeri che stiamo valutando vanno in questa direzione. Sia l’indice di incidenza, sia l’Rt, sia la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Da venerdì potremmo essere inseriti in zona arancione”, ha dichiarato ancora a Rtl 102.5.

