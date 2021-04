Manifestazione contro le chiusure imposte dal governo

Manifestazione a Piazza del Popolo di autonomi e partite iva che hanno manifestato contro le chiusure imposte dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus nel nostro Paese. Tra i manifestanti anche qualcuno che ha deciso di protestare in mutande, una scelta simbolica per evidenziare la condizione in cui si trovano alcuni di loro. Diversi i settori rappresentati: dai lavoratori della montagna, arrivati dal Trentino, dalla Valle d’Aosta e dall’Abruzzo, fino a quelli del comparto matrimoni con alcune wedding planner che hanno manifestato vestite da sposa. Presenti anche alcuni ristoratori che hanno offerto degli assaggi ai presenti. “Siamo qui a manifestare contro iniziative del govenro insufficienti per coprire le necessità delle aziende che rischiano di licenziare e chiudere definitivamente”, dichiarano i manifestanti.

