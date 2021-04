Non si placa l'emergenza mentre il numero dei morti continua ad aumentare

(LaPresse) Non si placa l’emergenza tombe in Brasile dove il numero di morti da covid-19 continua a crescere giornalmente (mercoledì 7 aprile il triste record di 4.195 vittime). Per rispondere alla richiesta delle famiglie delle vittime, che desiderano dare una degna sepoltura ai propri cari, la città di San Paolo ha iniziato a scavare 600 tombe al giorno nel cimitero cittadino, quello di Vila Formosa, considerato il più grande del Sud America. Altri quattro cimiteri della città hanno invece prolungato l’orario di apertura, fino alle 22:00, mentre quello di Vila Nova Cachoeirinha ha temporaneamente sospeso le sepolture per mancanza di spazio.

