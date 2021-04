Il coordinatore del Cts: "Non sconsigliamo questo siero per seconda dose"

(LaPresse) – “Con il ministro abbiamo deciso di stabilire la raccomandazione per l’uso preferenziale di Astrazeneca nei soggetti oltre i 60 anni di età”. Così il direttore del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in conferenza stampa dopo che l’Ema ha parlato di un plausibile nesso tra trombosi e il siero. “Non ci sono motivi per non consigliare la somministrazione di Astrazeneca per ha ricevuto la prima dose” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata