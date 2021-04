Tante le persone in coda al Niguarda: "Ci siamo prenotati a febbraio e non ci hanno mai chiamati"

(LaPresse) Sono iniziate oggi le vaccinazioni degli over 80 senza prenotazione in Lombardia. “Il mio Comune non mi chiamava allora sono venuto qui e mi hanno detto di tornare oggi” spiega un anziano in coda al punto vaccini Niguarda di Milano in via Ippocrate. “La Regione Lombardia per me invece di andare avanti va peggiorando, siamo andati indietro” spiega un altro over 80 che ha chiesto l’appuntamento tempo fa (il 16 febbraio) ma non è mai stato chiamato e che si è quindi presentato senza prenotazione. Accanto a lui una donna anziana con la madre: “Ci siamo registrati il 12 febbraio ma nessuno ci ha mai chiamati”. “Finalmente ce l’abbiamo fatta, anche se la gestione fa schifo” sentenzia un’altra donna che ha appena ricevuto la dose.

