Il presidente: "Ad oggi 150 milioni di dosi somministrate, dobbiamo continuare"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che 150 milioni di dosi di vaccino Covid-19 sono state somministrate durante i suoi primi 75 giorni in carica. In un discorso alla Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn, ha detto che si aspetta che 200 milioni di vaccinazioni vengano fatte entro i 100 giorni del suo mandato. “Dobbiamo continuare a muoverci. Se potessi alzare la soglia più in alto, lo farei anche io. Sappiamo cosa dobbiamo fare”, ha sottolineato.

“Il mio messaggio di oggi è semplice. Molti Stati hanno già aperto a tutti gli adulti, ma a partire dal 19 aprile ogni adulto in ogni Stato, ogni adulto in questo Paese è idoneo a mettersi in fila per ottenere una vaccinazione anti Covid. Niente più regole e restrizioni confuse”, ha poi fatto sapere Biden. La data, inizialmente fissata per il primo maggio, verrà anticipata quindi di circa due settimane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata