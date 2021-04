Traffico paralizzato in città per alcune ore. Nel pomeriggio una delegazione sarà accolta dal Prefetto Renato Saccone

(LaPresse) Non si placa la rabbia degli ambulanti di Milano, che per diverse ore questa mattina hanno bloccato il traffico intorno alla stazione Centrale occupando le strade al grido di “rivolta, rivolta!”. Alla protesta hanno partecipato almeno 300 ambulanti che lamentano l’apertura di negozi, centri commerciali e “noi che lavoriamo all’aperto siamo chiusi e non abbiamo visto un centesimo di aiuto”. Nel pomeriggio una delegazione sarà accolta dal Prefetto Renato Saccone.

