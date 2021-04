(LaPresse) Carabinieri Nas in azione per controllare l’applicazione delle misure di contenimento anti-covid sui mezzi di trasporto pubblici. Gli interventi hanno interessato 693 veicoli tra autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e di navigazione, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro. In 65 casi evidenziate irregolarità, principalmente connesse con l’inosservanza delle misure di prevenzione al contagio da coronavirus. Tra i tamponi di superficie raccolti, invece, sono stati rilevati 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto.

