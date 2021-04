In calo nel Paese il tasso di incidenza dopo il boom di gennaio

Si allenta la stretta anti-covid in Portogallo dopo che da gennaio era in vigore un lockdown per contenere la diffusione del contagio. Da Pasquetta hanno riaperto i battenti scuole, musei, negozi, bar e ristoranti. La gente è tornata anche in palestra seppur con ingressi contingentati. Il tasso di incidenza su 14 giorni di casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti nel Portogallo continentale è sceso a quota 63. Alla fine di gennaio era di 1.628. Le unità di terapia intensiva del Paese avevano più di 900 pazienti all’inizio di febbraio, mentre ora sono 117.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata