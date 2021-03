Clacson e traffico bloccato: almeno 800 i mezzi in movimento

(LaPresse) Protesta degli ambulanti torinesi, che da questa mattina bloccano il traffico con un corteo di centinaia di furgoncini. Sono partiti dall’Allianz Stadium e una delegazione dovrebbe essere ricevuta in giornata dalla Regione. “Vogliamo tornare a lavorare”, dice il presidente del Goia Giancarlo Nardozzi in un video pubblicato su Facebook nel quale dice che conta 800-1000 furgoni perchè “la gente vuole lavorare, è stanca”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

