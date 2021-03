Il commissario straordinario: "Dopo quello che ho visto qua a Genova sono sicuro che l'Italia ce la fa. Tornerò dal presidente Draghi per dirgli che in Liguria ci siamo"

“Siamo in guerra, serve qualche norma di guerra come l’impiego delle farmacie. Qualche mese fa non sarebbe stata possibile la realizzazione di quello che partirà domani a Genova”. Così il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo hub vaccinale genovese.

“A me non interessano numeri e numerini, si parla di 70-72 per cento per ogni Regione, ma non bisogna basarsi sulle percentuali. A noi interessa che i vaccini si facciano – ha aggiunto Curcio – Fateci vedere anche le criticità, così le intercettiamo per lavorare insieme e risolverle. Qui ognuno fa un pezzettino o altrimenti non ne usciamo. E i famosi 500mila vaccini al giorno li raggiungeremo se ognuno farà il suo pezzettino”.

“Dopo quello che ho visto qua a Genova sono sicuro che l’Italia ce la fa. Tornerò dal presidente Draghi per dirgli che in Liguria ci siamo, con 5mila vaccini al giorno solo al nuovo hub arriveremo presto ai 13.500 in Liguria al giorno che ci siamo prefissati”. Così il Generale di Corpo d’Armata, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliulo, anche lui presente all’hun vaccinale di Genova. “Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane. Le Regioni sanno quando arriveranno Pfizer e AstraZeneca, con Pfizer hanno anche la data di arrivo dei vaccini – ha aggiunto – A volte ci sono difficoltà oggettive a dare un calendario superiore alle due settimane anche perché tra la produzione e l’inoculazione ci sono 180 controlli. Se c’è uno stop tutto il lotto salta”.

Figliuolo e Curcio mercoledì in Lombardia

“Sono ottimista per le prossime settimane, ho parlato tutti i giorni con Figliuolo e con Curcio e posso anticipare che il 31 marzo saranno entrambi in Lombardia”. così Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia a margine dell’inaugurazione del centro di Crema. “Verranno a vedere cosa stiamo facendo, a conoscere i nostri programmi e a visitare alcuni centri – ha spiegato – Faremo il punto della situazione, non nasconderemo i problemi che abbiamo avuto e che stiamo cercando di risolvere” .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata