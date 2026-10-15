Home > Calcio > Europa League 2026/27, oggi Milan e Juventus in campo: formazioni, orario e dove vederle

L’Europa League torna protagonista oggi, 15 ottobre, con la seconda giornata della fase campionato e mette subito alla prova Milan e Juventus. I rossoneri di Ruben Amorim sono chiamati a riscattare la sconfitta interna contro il Benfica, mentre i bianconeri di Luciano Spalletti vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio contro il NEC Nijmegen.

Salisburgo-Milan: le probabili formazioni

Amorim potrebbe cambiare diversi interpreti rispetto all’ultima partita di campionato, anche per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Tra le novità attese ci sono Fikayo Tomori in difesa e Francesco Camarda al centro dell’attacco. Il giovane attaccante potrebbe partire dal primo minuto, supportato da Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cissé. A centrocampo Rabiot è in corsa per una maglia da titolare, mentre tra i pali dovrebbe esserci Maignan. Il Milan deve fare i conti con le assenze di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers.

Salisburgo (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. Allenatore: Röhl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissé; Camarda. Allenatore: Amorim.

Salzburg added to the collection 📮✅ https://t.co/MqsuxJIDS6 — AC Milan (@acmilan) October 14, 2026

Salisburgo-Milan: orario e dove vedere la partita

Il Milan affronta il Salisburgo alla Red Bull Arena, con calcio d’inizio fissato alle 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Per seguirla in streaming si potrà utilizzare Sky Go oppure NOW, con un abbonamento attivo. La gara non è prevista in chiaro.

Celta Vigo-Juventus: le probabili formazioni

Spalletti potrebbe concedere spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati, con le possibili novità di Zhegrova e Woltemade dal primo minuto. In difesa è atteso Gatti accanto a Bremer e Kelly, mentre a centrocampo Koopmeiners potrebbe partire titolare. Restano indisponibili, secondo le indicazioni della vigilia, Yildiz, Locatelli e Thuram.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Núñez, Lago, Cáceres; Rueda, Moriba, Román, Álvarez; González, Ferran Jutglà, Swedberg. Allenatore: Claudio Giráldez.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Zhegrova, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

Celta Vigo-Juventus: orario e dove vedere la partita

La Juventus sarà impegnata in trasferta contro il Celta Vigo, allo stadio Abanca-Balaídos alle 21.00. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW, attraverso dispositivi compatibili e con un abbonamento attivo. Anche in questo caso non è prevista la trasmissione in chiaro.