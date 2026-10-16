Festa del Cinema di Roma 2026, Jovanotti presenta il documentario sulla sua vita: “Il mondo continua a sgomentarci”

“Io vedo un mondo che continua a sorprenderci, a cambiare, a sorprenderci, a stupirci, sgomentarci, continua a fare questo in maniera imprevedibile”. Così Lorenzo Jovanotti in conferenza stampa alla Festa del cinema di Roma, presentando ‘Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti’ documentario sulla sua vita diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. “C’è stato uno che ha scritto un libro che si chiama ‘La fine della storia’. Poi invece non era finito niente. Quindi vedo quel mondo lì e cerco di partecipare attraverso i miei strumenti, di non debordare di non uscire da ciò che mi piace fare. Poi il mio corpo mi dà delle informazioni. Quando io sono a disagio, mi viene la febbre. Sento proprio che mi blocco. E quindi cerco cerco di stare dove sto bene. Mi porto via con me”.