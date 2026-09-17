Buona la prima in Europa League per la Juventus. La squadra di Spalletti ha travolto 5-0 gli olandesi del Nec di Nijmegen all’Allianz Stadium nel primo impegno della fase campionato. Padroni di casa avanti dopo 9’ con Nico Gonzalez, al 24’ il raddoppio con la prima rete in bianconero di Alajbegovic. Woltemade firma il tris su rigore al 35′. Nella ripresa a segno anche Celik (74′) e Kolo Muani (82′). Prossimo impegno europeo per la formazione di Spalletti a Vigo contro il Celta giovedì 15 ottobre.
Europa League, goleada della Juve: Nec battuto 5-0
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All’Allianz netta vittoria dei bianconeri al debutto nella competizione contro gli olandesi