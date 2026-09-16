Europa League, Milan-Benfica 0-2: brutta sconfitta a San Siro

Brutta sconfitta del Milan contro il Benfica, nella sfida inaugurale di Europa League. I rossoneri hanno perso in casa, a San Siro, per 2-0. Sul tabellino dei marcatori ci sono i nomi di Dodi Lukébakio (16′) e Jakub Kamiński (53′). Per il tecnico Ruben Amorim è la terza partita di fila senza vittorie dopo i pareggi in campionato contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2). Il prossimo impegno in Europa è in programma il 15 ottobre, in trasferta, contro il Salisburgo, dopo gli appuntamenti di Serie A contro Lecce e Sassuolo.

Milan-Benfica 0-2, il tabellino

Gol: 16′ Lukebakio (B), 53′ Kaminski (B)

Milan (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot); Bartesaghi (57′ Saelemaekers); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Moreira); Goncalo Ramos. All. Amorim

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (70′ Barreiro), Joao Palhinha; Kaminski (80′ Schjelderup), Sudakov (70′ Prestianni), Lukebakio; Duran (80′ Pavlidis). All. Silva

Arbitro: Gillett

Ammoniti: Pavlovic (M), El Karouani (B), Duran (B), Banjaqui (B), Barreiro (B), Pavlidis (B)

Espulsi: Nessuno