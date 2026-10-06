Figc, Paltrinieri: "Malagò sa fare suo lavoro"

“È molto sottile la vicenda e oggi spero si possa arrivare ad una soluzione già in giunta, ma siamo pronti anche se non dovesse succedere. Ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me e sono stato molto combattuto”. Così il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, membro in quota atleti in Consiglio Nazionale in merito alla vicenda Figc e l’ipotesi – poi verificatasi – del commissariamento con lo stesso Malagò commissario. “Penso che Giovanni (Malagò, ndr) abbia dimostrato di saper fare il suo lavoro in tanti anni di sport e può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza quindi vediamo, se sarà approvato sono contento“, ha concluso.