Monza-Sassuolo oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la parentesi dell’Europa League, che ha portato in dote all’Italia una brutta sconfitta per il Milan e una vittoria per la Juventus, torna in campo oggi, 18 settembre, la serie A, con l’anticipo della quinta giornata. Si affrontano Monza e Sassuolo, con i neroverdi in forma e reduci dalla vittoria allo scadere proprio contro la Juve. Il Monza, terz’ultimo e con solo un punto conquistato in quattro partite, ha disperatamente bisogno di fare risultato se non vuole restare invischiato nella lotta per non retrocedere già dalle prime giornate.

Juric: “Io a rischio? Abituato a tutto, il Monza deve migliorare”

“Nel calcio sono abituato a tutto, per me è stato fatto un lavoro eccellente. Dobbiamo essere più presenti e attenti in area come accaduto a Lecce, sicuramente c’è qualcosa da migliorare in alcuni aspetti”. Lo ha detto l’allenatore del Monza Ivan Juric parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo in campionato. “Il ko di domenica ci deve dare la spinta giusta, voglio una squadra più cattiva. Spero di vincere domani sera, anche se loro sono molto forti. La vittoria con la Juve gli ha dato grande entusiasmo, saranno sicuramente carichi”, ha aggiunto. “Gli infortunati? Stanno migliorando, Zeballos sta lavorando, ma ha bisogno di tempo. Dobbiamo stare attenti a inserirlo. Pessina ci manca, perché ha esperienza e conosce molto bene il mio gioco. Mangas spero di recuperarlo e di averlo”, ha detto Juric che infine ha annunciato che “in porta giocherà Tornqvist”.

Per i bookmaker Sassuolo favorito

Due squadre dagli stati d’animo contrapposti sono di fronte allo Stadio Brianteo. Un Monza che insegue ancora la prima vittoria in campionato ospita un Sassuolo che invece vola dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, il terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Aquilani. I bookie prevedono grande equilibrio, ma i favori del pronostico pendono dalla parte dei neroverdi: il 2 si gioca – come riporta Agipronews – a 2,30 su Betflag, mentre pareggio e successo dei ragazzi di Juric sono in lavagna rispettivamente a 3,35 e 3,05. Tutte le quattro gare di Serie A giocate dal Sassuolo sono terminate con almeno tre reti complessive, come tre delle quattro disputate dal Monza: l’Over è leggermente favorito anche per gli esperti ed è fissato a 1,81 su Betpassion, mentre l’Under è visto a 1,97. Due degli ultimi quattro head-to-head giocati al Brianteo sono terminati 2-2: questo esito si gioca a 10,00 – la stessa quota viene offerta per lo 0-0 – mentre l’1-1, il risultato esatto favorito, è in lavagna a 6,00. L’1-0 e il 2-1 si giocano nell’ordine a 10 e 11, mentre 0-1 e 1-2 sono proposti rispettivamente a 8,50 e 9,50.

L’attaccante portoghese Varela, arrivato in estate dal Gil Vicente, ha già firmato due gol con il Monza: Juric lo confermerà titolare in attacco e una rete del numero 9 è valutata 3.05, mentre quella di Colpani (a segno con l’Udinese) e Zeballos (in rete con il Lecce) vale nell’ordine 4,25 e 5,00. Il montenegrino Adzic – matchwinner contro la Juventus, la sua ex squadra – ha segnato nelle ultime due uscite e Aquilani lo confermerà nel centrocampo neroverde: un suo gol è fissato a 4,70, quello di Berardi è invece in pole a 2,60. Il bis dell’attaccante scozzese Bowie nel tabellino dei marcatori vale 3,05 volte la posta puntata.

Monza-Sassuolo: le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Zeballos; Varela.

(3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Zeballos; Varela. Sassuolo (4-3-3): Tornqvist; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté.

Monza-Sassuolo: orario e dove vederla

Monza-Sassuolo è in programma oggi, 18 settembre, alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Now e Sky Sport.