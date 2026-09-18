Europei pallavolo 2026, Italia-Slovenia 3-2

L’Italia fa en plein agli Europei di pallavolo 2026, conquista il quinto e ultimo match della fase a gironi contro la Slovenia e grazie al 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9) può ora pensare all’ottavo di finale.

Domenica gli azzurri affronteranno la Danimarca, arrivata quarta nella Pool C di Tampere, in Finlandia. La Nazionale di De Giorgi ha chiuso, invece, la Pool A con 5 vittorie e 15 punti. Gli azzurri si sono imposti nei primi due set e hanno imposto il proprio gioco. La Slovenia da parte sua ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. Nel quinto però l’Italia ha condotto dall’inizio alla fine mostrandosi lucida nei momenti chiave dell’incontro.

Oggi la Nazionale lascerà Modena per raggiungere Torino, con il PalaVela sede della fase a eliminazione diretta, in cui nelle giornate del 20 e 21 settembre si disputeranno gli ottavi di finale e successivamente, il 23 settembre, i quarti di finale.