Lecce-Monza 3-2, doppietta di Coulibaly

Il Lecce si impone per 3-2 sul Monza, in una gara valida per la quarta giornata di Serie A. Tre punti importantissimi per la squadra salentina di Di Francesco, che dopo due sconfitte di fila, ritrova la vittoria e si porta a quota 6 punti in classifica. Terzo ko in quattro partite per il Monza di Juric, invece, che conferma i limiti soprattutto difensivi mostrati già nelle precedenti partite.

Gran primo tempo del Lecce, che sblocca il risultato in apertura dopo appena 3′ con un colpo di testa di Coulibaly su calcio d’angolo e raddoppia all’11” con Tiago Gabriel con un altro stacco vincente di testa su calcio d’angolo. Ad accorciare le distanze per il Monza è Mangas con una deviazione sottomisura su assist di Birindelli. Passa un minuto, però, e ancora lo scatenato Coulibaly firma il 3-1 con una deviazione volante su assist dalla destra di Veiga. Nel secondo tempo il Monza abbozza una reazione, ma anche a causa del caldo il ritmo cala vistosamente e il Lecce può controllare abbastanza agevolmente il gioco. Le emozioni sono tutte nel finale, quando Zeballos accorcia le distanze per i brianzoli all’88’. Il Lecce trema, subisce l’assalto della squadra di Juric che in pieno recupero sfiora la rimonta.