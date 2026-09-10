Fenerbahce-Roma oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Roma di Gian Piero Gasperini, prima in campionato a punteggio pieno dopo tre giornate, debutta oggi, 10 settembre, in Champions League, una competizione dalla quale manca dalla stagione 2018/2019. In quella stagione i giallorossi furono eliminati solo in semifinale, dal Porto. Ora, dopo i deludenti esordi di Inter (sconfitto dal Real Madrid) e Napoli, battuto in casa dall’Arsenal, la Roma ha l’occasione di partire con il piede giusto contro i turchi del Fenerbahce, anche se il match, in trasferta, non sarà semplice.

Gasperini: “Livello Roma migliorato, fiducia in nostri mezzi”

In Champions “incontriamo tutte squadre top nei loro campionati, con calciatori straordinari che possono cambiare il risultato con una giocata. Questo dobbiamo saperlo e cercare di controllarlo, ma anche essere consapevoli dei nostri mezzi. Anche noi possiamo mettere in difficoltà gli avversari”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport alla vigilia del match di Champions col Fenerbache a Istanbul. “Questa è la competizione più prestigiosa, che tutti i giocatori e gli allenatori vogliono disputare – ha spiegato – le condizioni dei nostri calciatori? Stiamo bene tutti, a parte Pellegrini che contiamo di recuperare presto. Dybala sta dimostrando la sua continuità, con lui in campo siamo migliori”. Questa Roma, secondo Gasperini, “è sempre stata un gruppo unito, coeso e determinato nel voler raggiungere traguardi. Negli ultimi mesi si è probabilmente alzato anche il livello tecnico e siamo sicuramente avvantaggiati dal fatto che lavoriamo insieme da un anno. La qualità si è alzata con Dybala e Malen e il fatto che realizziamo più gol ne è lo specchio”. La vittoria in extremis con l’Atalanta “ti dà un’energia superiore, però questa è una competizione nuova per la Roma. C’è la curiosità di misurarci con le squadre migliori di ogni Paese. Cominciamo domani da un palcoscenico importante, molto caldo e potremo vedere qual è la nostra forza e personalità”.

Allenatore Fenerbahce: “Roma forte ma noi daremo il massimo”

“La Roma ha la rosa più forte della sua storia. È in ottima forma, avendo vinto tutte e tre le partite di Serie A, e lavora con Gasperini da due anni. Noi non giocheremo esclusivamente di rimessa. La Roma è una buona squadra, pratica un pressing a tutto campo, ma ci sono zone in cui si espone a dei rischi. Cercheremo di sfruttarle per ottenere un risultato positivo”. Lo ha detto Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahçe, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in Champions League. “A prescindere da chi scenderà in campo, so che tutti daranno il massimo. In questo momento ho grande fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Asensio è ancora alle prese con un infortunio, ma abbiamo ottimi giocatori che sapranno farsi valere, così da non far sentire la sua mancanza e di Guendouzi (squalificato)”, ha aggiunto. In conferenza presente anche l’ex interista Milan Skriniar: “Siamo molto felici perché, dopo 18 anni, la Champions League torna in questo splendido stadio. Sentiamo una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. La Roma è una squadra molto forte, ma credo che ci siamo preparati al meglio e vogliamo conquistare i nostri primi punti in Champions League”.

Fenerbahce-Roma: le probabili formazioni

Fenerbahce (4-2-3-1) : Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi.

: Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Fenerbahce-Roma: orario e dove vederla

La sfida tra Fenerbahce e Roma è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su Now.