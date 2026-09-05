Roma-Atalanta 2-1, Hermoso e Soulé ribaltano la Dea

La Roma segue le orme dell’Inter e vince in rimonta contro l’Atalanta nel saturday match della terza giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i giallorossi si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Mario Hermoso (89′) e Matias Soulé (93′) che hanno replicato al gol a inizio ripresa di Ederson (47′). La squadra di Gian Piero Gasperini rimane a punteggio pieno, a quota nove, e sale in testa alla classifica assieme ai nerazzurri. La Dea, invece, incappata nella prima sconfitta del campionato, rimane con sei punti.

Roma-Atalanta, il tabellino della partita

Marcatori: 47′ Ederson (A), 90′ Hermoso (R), 93′ Soulé (R)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (62′ Ghilardi), Ndicka (67′ Balerdi), Hermoso; Lulli (54′ Molina), Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Mora (54′ Soulé); Malen (62′ Castro). All. Gasperini

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac (72′ Zappacosta); Samardzic (66′ Pasalic), Gaetano, Ederson (79′ Kessie); De Ketelaere, Scamacca (46′ Krstovic), Elmas (66′ Zalewski). All. Sarri

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Gasperini (non dal campo), Sarri (non dal campo), Bellanova

Espulsi: Gaetano