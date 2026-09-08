Champions League, Real Madrid-Inter 2-1: sconfitta con più di un rimpianto per i nerazzurri

Inizia con una sconfitta il cammino dell‘Inter in Champions League. Il Real Madrid vince 2-1 al Santiago Bernabeu il match valido per la prima giornata del girone unico. Buona prestazione nel primo tempo dei nerazzurri, più volte vicini al gol, ma puniti da due errori individuali.

Federico Valverde e Kylian Mbappé (AP Photo/Bernat Armangue)

Una incomprensione tra Jones e Bisseck porta al vantaggio di Mbappé al 14′, poco dopo, al 23′, Valverde raddoppia sottraendo palla al portiere Martinez, che tenta un dribbling inutile e si fa soffiare il pallone dal centrocampista. Nella ripresa i blancos sfiorano più volte il colpo del ko, ma a un quarto d’ora dalla fine Carlos Augusto raccoglie l’invito di Lautaro Martinez e accorcia le distanze, riaccendendo le speranze dei campioni d’Italia. Il risultato però non cambia più e la squadra di Chivu esce dal campo a mani vuote.