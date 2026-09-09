Napoli-Arsenal 0-1, esordio amaro in Champions League per la squadra di Allegri

Un gol di Odegaard a un quarto d’ora dalla fine condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri esce battuta ma a testa alta di fronte ad un avversario più forte sotto tutti i punti di vista. Il Napoli ha provato a resistere di fronte di fronte alle trame di gioco dei Gunners, che hanno sfiorato a più ripresa il gol sia nel primo che nel secondo tempo trovando infine la zampata vincente con il loro capitano. Terza sconfitta in quattro partite per il Napoli di Allegri, dopo quelle contro Como e Inter in campionato. La stagione è ancora lunga, ma per gli Azzurri occorre un cambio di passo per non perdere troppo terreno sia in Italia che in Europa. Unica nota positiva per gli azzurri la buona prova di un ritrovato De Bruyne.

La partita

Nel Napoli Allegri, privo di McTominay e Anguissa infortunati, schiera dal primo minuto Kevin De Bruyne, con Gilmour e Lobotka a centrocampo. In difesa Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Rafa Marin al centro. In attacco confermato il tridente Politano-Hojlund-Alison. In tribuna Lang punito per un comportamento non idoneo in allenamento. Nell’Arsenal a sorpresa parte dalla panchina Calafiori, al suo posto gioca Hincapie a sinistra. In attacco Arteta schiera dall’inizio Gyokeres con Havertz in panchina. Inizio guardingo delle due squadre, Gunners più aggressivi ma Napoli sempre pronto a ripartire con le aperture di De Bruyne per i due esterni Politano e Santos. Arsenal pericoloso soprattutto sui calci piazzati, con la difesa del Napoli che fatica a contenere la fisicità degli avversari. Poco prima del quarto d’ora primo vero tentativo degli inglesi con una girata volante di Saka, su assist di Gyokeres, Meret è attento. La replica del Napoli con una conclusione dalla distanza di De Bruyne che impegna Raya. Il portiere dell’Arsenal è chiamato in causa poco dopo anche da Politano.

Da un portiere all’altro, Meret mette anche lui in mostra le sue qualità quando con un balzo felino devia in angolo un colpo di testa ravvicinato di Merino. Con il passare dei minuti sale la pressione dell’Arsenal e il Napoli fatica ad uscire dalla sua metà campo. Inglesi di nuovo pericolosi con un tiro-cross di Hincapie sventato da Meret. Nel finale di tempo con le squadre più lunghe per la stanchezza si aprono spazi per le ripartenza da una parte e dell’altra. Clamorosa un’occasione fallita dall’Arsenal con Saka che si presenta tutto solo davanti a Meret ma calcia incredibilmente alto. Proprio il portiere del Napoli nell’intervallo lascia il campo per un problema muscolare, al suo posto dentro Milinkovic-Savic. L’Arsenal riprende ad attaccare, ma continua a sciupare occasioni. In avvio di ripresa è Hincapie in mischia a calciare alto a due passi dalla porta. Il Napoli è sempre più schiacciato a protezione della sua area di rigore, inoltre Allegri perde anche Santos per infortunio e al suo posto inserisce Vergara. Dentro pure l’esordiente Favasuli al posto di uno stanchissimo Politano. I cambi sembrano dare nuova linfa e coraggio al Napoli, che torna a farsi vedere in avanti proprio con i due giovani neo entrati. L’Arsenal invece sembra iniziare a pagare lo sforzo fatto fin qui per dominare il gioco, ma proprio in questo momento di leggero appannamento è capitan Odegaard a trovare la giocata vincente con un sinistro micidiale dal limite che non lasca scampo a Milinkovic. Nel finale Allegri getta nella mischia Lucca e l’acciaccato Neres per provare a rimontare, ma la difesa dell’Arsenal è ermetica e non concede quasi nulla. Anzi in contropiede sono i Gunners a sfiorare il raddoppio con i neo entrati Tzolis e Madueke.

Di Lorenzo: “Dopo 3 sconfitte morale non altissimo, dobbiamo reagire”

“Sapevamo di avere di fronte una grande squadra, di qualità. Ci siamo difesi bene ma non era facile coprire tutti gli spazi, abbiamo avuto anche qualche occasione e potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio. Ci dispiace per il risultato, ma abbiamo ancora 7 partite per provare a passare il turno”. Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in Champions League contro l’Arsenal. “Dopo 3 sconfitte sicuramente il morale non è altissimo, ma ci teniamo a fare bene. Dobbiamo continuare a lavorare e a seguite quello che ci chiede l’allenatore. In queste partite anche i dettagli fanno la differenza e al minimo errore vieni punito. Dobbiamo essere più attenti anche in queste situazioni”, ha aggiunto.

Arteta: “Vittoria meritata su un campo difficile”

“Un Arsenal fantastico, che mi è piaciuto tanto. Per la voglia e per il modo come abbiamo giocato, quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato. Ma sono felice perchè non era facile vincere qui”. Così l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta commenta la vittoria contro il Napoli in Champions League. “E’ la prima partita, abbiamo fatto una bella prova e abbiamo meritato di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare”, ha aggiunto ai microfoni di Prime Video.

Gli altri risultati della serata

Esordio con vittoria per il Paris Saint-Germain campione in carica, nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique travolge lo Slovan Bratislava per 6-1, con una doppietta di Dembele nel primo tempo, una tripletta di Ferran Torres e un gol di Fabian Ruiz. Non basta agli ospiti un gol di Camara. Ad Anfield il Liverpool supera l’Atletico Madrid per 2-1 in rimonta. Nel primo tempo le reti di Llorente per i colchoneros e di Szoboszlai per i Reds, nella ripresa è Mac Allister a completare la rimonta per la squadra di Iraola. Successo interno anche per lo Sporting Lisbona, che ha battuto il Galatasaray per 3-1. Nel primo tempo ospiti avanti grazie ad un autogol di Inacio, il pari lusitano firmato da Catamo. Nella ripresa la rimonta dello Sporting porta la firma di Suarez su rigore e di Zalazar.