Gnonto alla Fiorentina, che cosa sappiamo

Degnand Wilfried Gnonto sarebbe pronto a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Secondo i media sportivi, il 22enne di Verbania arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dal Leeds, squadra di Premier League nella quale gioca dal 2022. Di ruolo ala destra, già nel giro della Nazionale, sarebbe l’ennesimo rinforzo della Viola di Fabio Grosso che quest’anno ha cambiato fisionomia.

Secondo i media inglesi, il Leeds ha concesso all’azzurro il permesso di effettuare le visite mediche con il club toscano ma non autorizzerà la sua cessione senza un sostituto. All’attaccante, dunque, è stato comunque concesso di arrivare in Italia con largo anticipo in modo che possa completare il suo trasferimento in Italia prima della scadenza del mercato, qualora i britannici dovessero ingaggiare un altro giocatore.

I nuovi acquisti della Fiorentina

Gnonto andrebbe ad arricchire un folto parco attaccanti con Franco Mastantuono (arrivato in prestito dal Real Madrid), Mateo Pellegrino (acquistato dal Parma), Albert Gudmundsson e Moise Kean (accostato più volte al Como). Inoltre sembrerebbe essere tutto fatto per un’altra punta, Beto (ex Udinese), in arrivo dall’Everton. Tanti gli acquisti fatti dalla proprietà viola anche in altri reparti – come Atta, Brescianini, Oulai, Valdepeñas, Viery, Dragusin (prestito), Jimenez (prestito), Joao Mario (prestito) – che hanno aumentato le aspettative dei tifosi per questa nuova stagione.

Tuttavia al momento, complice una squadra in gran parte rinnovata e il cambio in panchina, la Fiorentina ha inanellato due pesanti sconfitte di fila: 4-0 contro la Roma (all’Olimpico) e 3-0 contro il Frosinone (al Franchi). Due match persi che stanno facendo rumoreggiare una piazza già calda come quella di Firenze.

Chi è Gnonto

Nato a Verbania il 5 novembre 2003, Gnonto è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nel 2020 è passato al Zurigo che, due anni più tardi, ha venduto il suo cartellino al Leeds per 4,5 milioni di euro. Durante questi quattro anni con il club inglese ha realizzato 23 reti e 17 assist in 147 presenze. Nel giro della Nazionale maggiore, ha fatto il suo esordio il 4 giugno 2022 e ha realizzato un gol in 13 presenze.