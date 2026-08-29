Serie A, tris del Frosinone alla Fiorentina. OK Sassuolo e Udinese

La seconda giornata di Serie A continua con altri tre match del sabato pomeriggio.

Partiamo da Fiorentina-Frosinone. È amarissima la festa per i 100 anni dei Viola. Gli ospiti si impongono con un clamoroso 3-0 al Franchi. Nel primo tempo ciociari in gol con Raimondo al 26′ in mischia e con Bracaglia al 38′ di testa. I viola, fischiati da parte dei propri tifosi, sono stati sfortunati avendo colpito due pali clamorosi con Mastantuono e Valdepenas. Nel secondo tempo la squadra di Grosso continua a produrre tanto gioco, ma senza riuscire a concretizzare. Viola più volte pericoloso, ma manca evidentemente il finalizzatore visto che Kean in procinto di essere ceduto al Como è soltanto in tribuna. Il Frosinone si rivela cinico, invece, visto che alla prima occasione della ripresa trova anche il 3-0 firmato ancora da Raimondo con uno splendido esterno sinistro al volo da posizione defilata a sorprendere De Gea. Stadio Franchi sotto shock, era tutto pronto per celebrare il compleanno della Fiorentina con una vittoria e invece per la squadra di Grosso è arrivata la seconda pesante sconfitta. Solo nel finale Fiorentina pericolosa con Pellegrino, ma è troppo poco. È allarme rosso a Firenze, in attesa di capire cosa succederà sul mercato in questi ultimi giorni. Fa festa il neopromosso Frosinone di Alvini, che dopo aver messo in difficoltà la Juventus espugna il Franchi meritatamente.

Monza-Udinese 2-3: secondo stop di fila per i lombardi

Realizza un tris anche l’Udinese in casa del Monza. I friulani vincono per 3-2 e vanno in vantaggio al 32′ con Piotrowski, pari brianzolo al 37′ con Colpani. Bianconeri ancora in gol al 45′ con Kamara, complice un grave errore del portiere Thiam. Al 48′ arriva anche la terza rete friulana firmato da Ekkelenkamp, con un gran destro da fuori area. Nella ripresa nel Monza entrano il neo acquist Folorunsho e la squadra di Juric sembra trovare maggiore sostanza, accorciando le distanze al 63′ con il solito Varela di testa. Secondo centro in campionato per l’attaccante brianzolo. Prima vittoria stagionale per l’Udinese, dopo il pari con il Como. Secondo ko per il Monza di Juric in altrettante partite. Per la salvezza sarà durissima.

Sassuolo-Torino 2-1: avio di campionato difficile per i granata

Infine, il Sassuolo si impone sul Torino per 2-1. Neroverdi in vantaggio al 32′ con Cristian Volpato, protagonista di un gran sinistro a giro da fuori area a sorprendere il portiere granata Mascardi. Il pari del Torino al 47′ di Comuzzo di testa, su cross del giovane esterno sinistro Cacciamani. Nella ripresa il Sassuolo trova il gol vittoria al 78′ con una zampata mancina del suo uomo simbolo Berardi, entrato dalla panchina. Prima vittoria per il Sassuolo di Aquilani, riscattato il ko di Bergamo con l’Atalanta. Secondo ko di fila per il Torino di Abate, invece, dopo quello con il Milan. Per i granata inizio di campionato in salita e dal mercato per ora non arrivano buone notizie, vista la cessione di Pedersen all’Olympiakos e quella imminente del talentuoso Njie, non a caso rimasto in panchina, destinato alla Fiorentina.

Il sabato calcistico si chiuderà alle 20.45 con Juventus-Parma.