Kean multato dalla Fiorentina, la strada per Como in salita: cosa è successo

La Fiorentina multa Moise Kean e prova ad ‘allontanare’ dal giocatore le sirene del Como. Ma ora, l’attaccante diventa un vero e proprio caso a Firenze. Dopo la pesante sconfitta all’esordio nella Serie A 2026-27 della squadra guidata da Fabio Grosso contro la Roma, il club di Commisso sembra pronto ad aprire un braccio di ferro con l’attaccante.

L’allenamento saltato e la risposta del club

Kean stamattina non si è presentato all’allenamento e la risposta della Fiorentina non si è fatta attendere: il giocatore è stato multato per poi essere riconvocato per la seduta pomeridiana. Dovesse decidere di saltare anche quella, secondo quanto si apprende da fonti del club, verrebbe nuovamente multato. La linea della Fiorentina resterà questa anche nei prossimi giorni: Kean è stato convocato per gli allenamenti e se non si presenterà sarà nuovamente sanzionato.

Le avances del Como al giocatore

Il bomber 26enne vorrebbe cambiare aria ed è finito da tempo nel mirino del Como. Ma la proposta presentata dal club lariano non soddisfa i viola che fanno sapere di non avere alcuna esigenza di cedere l’attaccante. Lo farebbero solo alle loro condizioni e dopo aver individuato un profilo simile o superiore a quello di Kean. Insomma, il futuro del giocatore resta tutto da decifrare. Grosso lo ha regolarmente convocato per la prima giornata di campionato contro la Roma e a Firenze ha fatto discutere la sua decisione di mandarlo in campo al 17′ del secondo tempo a partita ormai decisa, poco dopo il 3-0 firmato sempre da Malen per i giallorossi. Una mossa che, nell’ottica di una possibile cessione di Kean, non è di facile comprensione. Ma con la dura presa di posizione di oggi lo scenario sembra cambiare: se il Como non alzerà la propria offerta e se la Fiorentina non troverà una valida alternativa, Kean potrebbe anche essere costretto a rimanere a Firenze. L’attaccante è legato ai viola da un contratto, rinnovato un anno fa, con scadenza al 2029. Il Como non ha ancora alzato la sua offerta ai 40 milioni fissati dalla Fiorentina per la cessione del centravanti azzurro, ma a questo punto il problema non sembra più legato solo al prezzo.

Il ds Paratici al lavoro per trovare un sostituto

Il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, intanto è al lavoro per trovare un suo possibile sostituto. Tra i nomi circolati in queste ore vi sono anche l’ex Udinese Beto, oggi all’Everton, e Bonny dell’Inter. Ai viola è stato accostato anche Emegha del Chelsea. Ma la Fiorentina deve fare presto, vista la chiusura imminente del mercato.

Cosa ha detto Paratici su Kean

Sul futuro di Kean, si era già espresso a chiare lettere lo stesso Paratici prima della partita dell’Olimpico contro la Roma: “Non è il momento di parlare di mercato. Noi siamo abituati così, vedo che gli altri non lo sono…Bisognerebbe aspettare. Non abbiamo bisogno di vendere, abbiamo una società solida. Siamo attenti alle opportunità che ci saranno per completare la squadra. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un’offerta congrua e poi se troviamo un sostituto alla pari o migliore di lui. Vedremo cosa succederà”.