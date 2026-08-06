Fifa, il premier canadese Carney contro Infantino: “Non ho più fiducia in lui”

Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato di non avere più fiducia nel presidente della Fifa Gianni Infantino, dopo il ritiro del controverso progetto di cedere quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Secondo Carney, Infantino avrebbe commesso un “errore fatale” di governance non consultando il consiglio Fifa e i principali dirigenti dell’organizzazione prima di presentare il piano. “Di certo non ho fiducia nel signor Infantino”, ha affermato il premier canadese. La proposta, che prevedeva la creazione di una società da 20 miliardi di dollari per gestire i Mondiali, aveva provocato una dura reazione da parte di Uefa, federazioni nazionali e altre confederazioni calcistiche, fino al successivo dietrofront della Fifa.

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