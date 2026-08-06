Fifa, la federazione conferma Infantino e si scusa: “Abbiamo commesso errori, non si ripeteranno”

La Fifa ha dichiarato di essersi scusata per gli errori commessi in merito al piano fallito di Gianni Infantino di vendere quote della Coppa del Mondo e che i vertici presenti a una riunione di crisi in Marocco hanno “ribadito il loro pieno sostegno” alla sua presidenza. L’organismo di governo del calcio mondiale ha cercato di presentare un fronte unito tra le turbolenze causate dai controversi piani di Infantino, con richieste di dimissioni rivolte nei suoi confronti.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco.



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Il sostegno a Infantino e la lettera di scuse

In una dichiarazione, la Fifa ha affermato che il segretario generale Mattias Grafström e i membri del comitato esecutivo presenti a Rabat hanno espresso il proprio sostegno al presidente sotto pressione. Riferendosi ai piani di cedere quote dei profitti della Coppa del Mondo attraverso una controllata commerciale denominata Fifa Forward Enterprise (FFE), la dichiarazione afferma che “gli errori commessi sono stati riconosciuti” e che “il processo avrebbe dovuto essere gestito in modo diverso“.

Gianni Infantino e Mattias Grafström (AP Photo/Fernando Calistro, File)

La Fifa ha comunicato che è stata inviata una lettera al Consiglio della Fifa e alle federazioni affiliate in cui ci si scusa per gli errori e ci si impegna a “garantire che non si ripetano“. Il sostegno dichiarato da Grafström è stato significativo, dopo che aveva preso le distanze dai piani di Infantino, ora abbandonati, in un’e-mail inviata a tutto il personale della Fifa in cui definiva la settimana appena trascorsa una “serie di eventi tristi e riprovevoli“. La Fifa ha dichiarato che anche Infantino ha ribadito il proprio sostegno al segretario generale. L’organo di governo del calcio mondiale ha affermato che la proposta della FFE è “ora fuori discussione”. “Ci sono sempre lezioni da imparare e la Fifa continuerà a migliorare i propri processi alla luce di questa esperienza”, ha affermato.