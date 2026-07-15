Francia eliminata dalla Spagna ai Mondiali 2026: la delusione della stampa francese

‘Sprofondati‘. E’ emblematico il titolo de L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese, a proposito della sconfitta della Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali 2026. I ragazzi di Didier Deschamps “hanno ampiamente perso una semifinale che non hanno davvero giocato”, si legge ancora. La grande delusione è stato Kylian Mbappé, trascinatore della squadra fino alla semifinale, e ieri mancato clamorosamente all’appuntamento.

“Stella filante“, titola ancora l’Equipe parlando dell’attaccante del Real Madrid. “La Francia di Mbappé, impotente contro la Spagna, precipita rovinosamente dalle sue nuvole”, titola Le Monde che dà spazio anche alle reazioni dei tifosi. “Sono stati inesistenti”, hanno detto a proposito dei giocatori. Guarda già al dopo Didier Deschamps il quotidiano Le Parisien, che in un articolo sul suo sito titola: “La Francia sconfitta in semifinale ai Mondiali: con Zinedine Zidane, i Bleus inaugurano una nuova era”. Sarà quasi certamente Zizou Zidane, infatti, l’erede di Deschamps sulla panchina della Francia.

La stampa spagnola celebra le Furie Rosse: “Impresa storica”

La stampa spagnola, al contrario, celebra l’impresa delle Furie Rosse di Ivan De la Fuente che, battendo per 2-0 la Francia in semifinale, approdano per la seconda volta nella loro storia alla finale dei Mondiali. “Un bagno storico” alla Francia titola Marca, principale quotidiano sportivo del Paese, che parla di “impresa storica” in prima pagina. L’altro quotidiano spagnolo di Madrid, As, titola: “Una Spagna straordinaria lascia nel nulla la Francia e si mette nella finale di New York”. Più sobri i due quotidiani sportivi catalani Mundo Deportivo e Sport, che titolano semplicemente: “Che grandi!”.

Grande spazio per l’impresa di Lamine Yamal e compagni anche sui quotidiani non sportivi. “Prodigiosa Spagna”, titola in prima pagina El Pais, che esalta “la brillante selezione” di De La Fuente che “batte con nitidezza la Francia nella semifinale con i gol di Oyazarbal, su rigore, e Pedro Porro”. Sempre El Pais ricorda che la Roja “tornerà a lottare per essere campione del mondo 16 anni dopo”. “La forza della squadra” titola invece El Mundo, secondo cui “il gioco affascinante della Spagna eclissa la Francia per tornare alla finale”. “Spagna, alla finale del Mondiale”, titola semplicemente Abc con una foto di Oyarzabal che celebra il primo gol su rigore.