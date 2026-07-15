Mbappe, le parole dopo la sconfitta ai Mondiali 2026: ecco cosa ha detto

All’indomani della sconfitta contro la Spagna, costata alla Francia l’eliminazione dai Mondiali 2026 a un passo dalla finale, il capitano dei Bleus e uomo simbolo della sua nazionale, Kylian Mbappe, non si nasconde: “Alla fine, la gloria è tutta quando si vince”, ha detto Mbappe. “Quando non si vince… fa parte del gioco. Come capitano, devo assumermi tutte le responsabilità e non ho problemi con questo. Volevamo andare in finale. Non ci siamo andati”.

Kylian Mbappe lo ha visto con i propri occhi in campo: la Francia semplicemente non ha giocato abbastanza bene per raggiungere la terza finale consecutiva di Coppa del Mondo. L’attaccante francese dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto e la corsa continua per un altro premio di capocannoniere, in una serrata competizione con la superstar argentina Lionel Messi. Mbappe, una delle stelle più brillanti di questo Mondiale e uno dei migliori marcatori di sempre, non è riuscito a creare molte occasioni da gol nella sconfitta per 2-0 subita dalla sua squadra contro la Spagna in semifinale.

La ‘serata no’ di Mbappe

Mbappe è stato l’attaccante con il minor numero di tocchi nel primo tempo, solo 15. Forse il suo momento più significativo è stato quando ha cercato di convincere l’arbitro Ivan Barton che il rigore che ha portato al primo gol della Spagna non avrebbe dovuto essere concesso.

La migliore occasione per Mbappe è arrivata al 67′, quando il suo tiro, deviato dal difensore spagnolo Marc Cucurella, è terminato di poco a lato. A quel punto la Roja era già in vantaggio di due gol.

“È una squadra che ama controllare il gioco, il possesso palla”, ha detto Mbappe. “È quello che gli abbiamo permesso di fare. Abbiamo lasciato troppo spazio al centrocampo e alla fine loro avevano la qualità per giocare. È difficile quando non si riesce a cambiare il gioco della Spagna. Non eravamo al livello per arrivare in finale”, ha ammesso.