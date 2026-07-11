Norvegia-Inghilterra oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

Norvegia e Inghilterra scendono in campo oggi, 11 luglio, ai Mondiali 2026 per il terzo quarto di finale della competizione, probabilmente il più equilibrato. Chi vincerà sfiderà poi in semifinale la vincente di Argentina-Svizzera, mentre dopo le vittorie della Francia contro il Marocco e della Spagna contro il Belgio la prima semifinale, tutta europea, è già definita: Francia e Spagna si affronteranno per un posto in finale.

La sfida nella sfida: Haaland contro Kane

Two European giants ready to go head-to-head 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

In Norvegia-Inghilterra c’è anche una sfida nella sfida, tra i due uomini più rappresentativi delle rispettive nazionali e goleador anche nella Coppa del Mondo. Il ‘cyborg’ Haaland, il norvegese capace di eliminare il Brasile con una doppietta personale senza quasi esultare, è già a quota 7 reti nel Mondiale e sta contendendo il titolo di capocannoniere ai campionissimi Mbappe e Messi. Ma nell’Inghilterra c’è Harry Kane, il più atteso dei suoi, a quota sei reti nella competizione ma capace, sono il questa stagione, di mettere a segno 73 reti in partite ufficiali.

Harry Kane esulta dopo un gol contro il Messico (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Norvegia-Inghilterra: le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

(4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane Norvegia (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Schjelderup

Norvegia-Inghilterra: orario e dove vederla

La partita Norvegia-Inghilterra, valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo, è in programma alle 23 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai1 e su Dazn e in streaming su RaiPlay.