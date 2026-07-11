Berlino, donna ostaggio in un supermercato: liberata dopo 11 ore

Una donna è stata liberata dopo essere stata tenuta in ostaggio in un supermercato per 11 ore. E’ successo nella zona sud di Berlino, in Germania, nella tarda serata di venerdì, secondo quanto riferito dalle autorità che sono riuscite ad arrestare l’autore del reato. La polizia ha trovato la donna in stato di shock ma, per fortuna, è “rimasta praticamente illesa”, ha fatto sapere il portavoce delle forze dell’ordine Stefan Petersen-Schümann. Gli agenti non hanno rivelato il movente, precisando, tuttavia, che non c’era alcun pericolo per i residenti della zona.