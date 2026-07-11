Argentina-Svizzera oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Argentina di Messi torna in campo oggi, 11 luglio, ai Mondiali 2026 per sfidare nell’ultimo quarto di finale la Svizzera, forse la più grande ‘sorpresa’ a questo punto della competizione. Un match che permetterà a chi lo vince di sfidare in semifinale la vincente di Norvegia-Inghilterra, e dove ovviamente l’uomo più atteso è Leo Messi. Il campione argentino è stato fin qui capace di risolvere da solo più di una partita, compresa l’ultima, contro l’Egitto, che fino a dieci minuti dalla fine si era messa molto male per i campioni in carica. A quota 8 reti, Messi sfida anche il francese Mbappe (8) e il norvegese Haaland per il titolo di capocannoniere del torneo.

In quota bookie Messi sfida Mbappè per titolo capocannoniere

Kylian Mbappe chiama, e ora tocca a Lionel Messi rispondere. Nel grande spettacolo dei Mondiali, che vedranno completarsi questa sera il quadro delle semifinali, tiene banco anche il testa a testa per la classifica marcatori. Con il sigillo contro il Marocco, Mbappé ha raggiunto Messi a quota otto gol segnati: il testa a testa serrato si riflette anche nelle previsioni dei bookie, con i betting analyst di Better e Betflag che – come riporta Agipronews – vedono il francese leggermente in vantaggio sull’argentino per il titolo di capocannoniere, rispettivamente a 2,00 e a 2,50. Devono inseguire, invece, Erling Haaland, in lavagna a 7,50 dopo aver fin qui segnato sette gol, e Harry Kane, con sei gol all’attivo e proposto a 8,50 per il titolo di capocannoniere.

Molto passerà dalle sfide di questa sera: si parte proprio dal clou Norvegia-Inghilterra, che mette di fronte Haaland e Kane. Chi perde, ovviamente, viene tagliato fuori dalla corsa per il premio individuale, mentre chi vince potrà continuare a coltivare le proprie ambizioni: nella sfida tra bomber prevale Kane, che questa sera vede il gol a 1,78, mentre per Haaland si sale leggermente, a 2,10. Più tardi, alle 3 di notte, contro la Svizzera Messi insegue a 1,78 il nono gol nella competizione, che vorrebbe dire staccare di nuovo Mbappé.

Argentina-Svizzera: le probabili formazioni

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez.

(4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez. Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo.

Argentina-Svizzera: orario e dove vederla

La partita tra Argentina e Svizzera è in programma questa notte alle 3, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su RaiPlay.