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sabato 11 luglio 2026

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Argentina-Svizzera oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

Argentina-Svizzera oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla
Messi in allenamento a Kansas City (Foto AP/Charlie Riedel)
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Messi punta a incrementare il bottino di gol personali

L’Argentina di Messi torna in campo oggi, 11 luglio, ai Mondiali 2026 per sfidare nell’ultimo quarto di finale la Svizzera, forse la più grande ‘sorpresa’ a questo punto della competizione. Un match che permetterà a chi lo vince di sfidare in semifinale la vincente di Norvegia-Inghilterra, e dove ovviamente l’uomo più atteso è Leo Messi. Il campione argentino è stato fin qui capace di risolvere da solo più di una partita, compresa l’ultima, contro l’Egitto, che fino a dieci minuti dalla fine si era messa molto male per i campioni in carica. A quota 8 reti, Messi sfida anche il francese Mbappe (8) e il norvegese Haaland per il titolo di capocannoniere del torneo.

In quota bookie Messi sfida Mbappè per titolo capocannoniere

Kylian Mbappe chiama, e ora tocca a Lionel Messi rispondere. Nel grande spettacolo dei Mondiali, che vedranno completarsi questa sera il quadro delle semifinali, tiene banco anche il testa a testa per la classifica marcatori. Con il sigillo contro il Marocco, Mbappé ha raggiunto Messi a quota otto gol segnati: il testa a testa serrato si riflette anche nelle previsioni dei bookie, con i betting analyst di Better e Betflag che – come riporta Agipronews – vedono il francese leggermente in vantaggio sull’argentino per il titolo di capocannoniere, rispettivamente a 2,00 e a 2,50. Devono inseguire, invece, Erling Haaland, in lavagna a 7,50 dopo aver fin qui segnato sette gol, e Harry Kane, con sei gol all’attivo e proposto a 8,50 per il titolo di capocannoniere.
Molto passerà dalle sfide di questa sera: si parte proprio dal clou Norvegia-Inghilterra, che mette di fronte Haaland e Kane. Chi perde, ovviamente, viene tagliato fuori dalla corsa per il premio individuale, mentre chi vince potrà continuare a coltivare le proprie ambizioni: nella sfida tra bomber prevale Kane, che questa sera vede il gol a 1,78, mentre per Haaland si sale leggermente, a 2,10. Più tardi, alle 3 di notte, contro la Svizzera Messi insegue a 1,78 il nono gol nella competizione, che vorrebbe dire staccare di nuovo Mbappé.

Argentina-Svizzera: le probabili formazioni

  • Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez.
  • Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo.

Argentina-Svizzera: orario e dove vederla

La partita tra Argentina e Svizzera è in programma questa notte alle 3, ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su RaiPlay. 

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