Spagna-Belgio 2-1 ai Mondiali 2026: le furie rosse raggiungono la Francia in semifinale

La Spagna ha sconfitto il Belgio 2-1 e si è garantita la possibilità di giocare una semifinale da sogno, ai Mondiali 2026, contro la favoritissima Francia.

Le furie rosse sono andate in vantaggio al 30′ con una rete di Fabian Ruiz, ma il Belgio ha reagito e dopo dieci minuti è arrivato il pareggio di De Ketelaere, la prima rete subita dagli spagnoli in tutto il torneo. Nel secondo tempo pressione della Spagna che ha dominato il gioco ma senza riuscire a sfondare. Quando il match sembrava avviato ai supplementari, un gol di Merino al 88′ ha dato la vittoria agli iberici. Merino era entrato da due minuti ed è lo stesso giocatore che aveva segnato allo scadere il gol decisivo anche contro il Portogallo: sempre più uomo-provvidenza di questa Spagna. Il Belgio ha avuto il merito di resistere agli attacchi a folate degli spagnoli, trascinati da Yamal e soprattutto Dani Olmo, e ha puntato sulle ripartenze, per la verità rare lungo tutto il match.

La Spagna ora si troverà di fronte la corazzata Francia, decisa a vincere la Coppa del Mondo, ma con la miglior difesa del torneo gli spagnoli possono provare a mettere in difficoltà i campioni di Deschamps.

Merino: “È successo di nuovo, sono molto contento”

Merino festeggia il suo gol (AP Photo/Marcio J. Sanchez)

Merino è stato l’eroe del finale della partita vinta dalla Spagna contro il Belgio per 2-1. L’attaccante dell’Arsenal aveva già segnato da subentrato nei primi minuti dei tempi di recupero, assicurando alla Spagna la vittoria per 1-0 sul Portogallo negli ottavi di finale. Merino è entrato in campo all’86’ minuto e ha segnato al suo secondo tocco di palla, irrompendo in area e approfittando del rimbalzo dopo che Lammens aveva respinto un tiro dalla distanza di Pau Cubarsí. “L’ho fatto di nuovo, e mi è successo di nuovo, quindi sembrerebbe che la coincidenza esista”, ha detto Merino sorridendo a fine partita, “se sei pronto e ci provi, può succedere anche a te. Sono molto, molto contento”.